Twitch: Amouranth torna in azione, ed è subito polemica per uno streaming troppo sexy dalla piscina

Amouranth continua a far parlare di sé, appena tornata su Twitch dal suo secondo ban dalla piattaforma streaming, è subito oggetto di qualche polemica sui contenuti giudicati troppo spinti di un'altra sua trasmissione effettuata proprio nelle ore scorse.



Kaitlyn 'Amouranth' Siragusa è stata bannata per la seconda volta il 12 marzo, con una sospensione che è comunque durata solo 24 ore e di cui non sono ancora state date spiegazioni particolari, ma sembra che la streamer sia ricaduta nuovamente in qualche contenuto giudicato inappropriato dalla piattaforma, visto che nelle ore prima aveva effettuato una trasmissione durante una sessione di esercizi fisici.



D'altra parte, anche il primo ban era avvenuto per motivi simili, quando gli abiti nel corso di uno streaming avevano rivelato più del consentito, dunque la questione farebbe parte del personaggio, a questo punto.



La cosa curiosa è che, appena tornata in azione, Amouranth avrebbe messo a segno subito un'altra delle sue imprese, con uno streaming in diretta dalla sua piscina che diverse altre personalità di Twitch giudicano poco consono alla piattaforma. In particolare, il noto streamer Greekgodx ha evidenziato come a un certo punto la fanciulla in bikini si dimeni in maniera abbastanza equivoca su una sorta di toro meccanico galleggiante.



Per il momento non ci sono state ripercussioni ufficiali da parte di Twitch, ma è notevole il tempismo con cui la streamer continui a provocare il pubblico e gli addetti al controllo dei contenuti. D'altra parte, si tratta della stessa ragazza che era stata cacciata da un negozio perché scambiata per una prostituta qualche tempo fa.