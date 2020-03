Call of Duty: Warzone, il prossimo aggiornamento porterà 4 correzioni importanti

Call of Duty: Warzone è appena uscito ma Infinity Ward è già al lavoro sul primo aggiornamento , che a quanto pare porterà con sé almeno quattro correzioni importanti al nuovo battle royale gratuito distribuito come standalone. Gli sviluppatori continuano ad affidarsi molto a quanto riferito dai giocatori, raccogliendo feedback e dando ascolto ai consigli e alle osservazioni portate avanti dagli utenti più assidui e proprio in base anche a questa documentazione ha messo a punto quattro elementi da correggere e migliorare con il primo aggiornamento. Non c'è ancora una data ufficiale per il rilascio del primo update di Call of Duty: Warzone, ma sappiamo intanto che al suo interno conterrà almeno questi aggiustamenti :

È probabile che l'aggiornamento in questione sia previsto per martedì 17 marzo, anche se non c'è ancora una tempistica ufficiale al riguardo. Oltre alle quattro correzioni suddette, Infinity Ward ha messo nel mirino anche altre questioni riguardanti Call of Duty: Warzone.



Tra queste troviamo vari aggiustamenti che riguardano il bilanciamento e ulteriori correzioni di bug, con maggiori informazioni che possono essere ottenute in questo senso sul Tracker ufficiale degli sviluppatori.



Call of Duty: Warzone ha raggiunto 15 milioni di giocatori in 3 giorni, battendo Fortnite e Apex Legends, a quanto pare facendo registrare anche un boom di connessioni in Italia, mettendo la rete in affanno.