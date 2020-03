Call of Duty: Warzone, 15 milioni di giocatori in 3 giorni, battuti Fortnite e Apex Legends

Call of Duty: Warzone in 3 giorni ha superato i 15 milioni di giocatori. Il battle royale free-to-play di Activision ha battuto in questo modo i record settati in precedenza da Fortnite e Apex Legends.



Con orgoglio Activision ha comunicato attraverso Twitter che Call of Duty: Warzone, la sua seconda esperienza battle royale, questa volta free-to-play e cross-platform, ha superato i 15 milioni di giocatori in soli tre giorni.



Un vero e proprio record, che testimonia il successo di questo gioco. Il record precedente apparteneva ad Apex Legends: il battle royale di EA dopo tre giorni aveva superato i 10 milioni di giocatori, per superare i 25 milioni dopo una settimana e i 50 milioni dopo 4 settimane.



Più lento è stato, invece, l'incedere di Fortnite: il blockbuster di Epic Games, infatti, aveva superato i 10 milioni di giocatori dopo due settimane di vita, i 20 milioni dopo 6 settimane, i 30 milioni dopo 11 settimane e i 45 milioni dopo 16 settimane. Poi, però, non si è più fermato: secondo TIM è il responsabile della congestione della rete italiana.



Riuscirà Call of Duty: Warzone a mantenere a lungo questo ritmo, magari aiutato dalla recente situazione di emergenza che ci sta tenendo tutti a casa?

We crossed 15 million players earlier today, thank you #Warzone fans. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/6Xw7MyFk2C — Call of Duty (@CallofDuty) March 14, 2020