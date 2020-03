LEGO Super Mario è in lavorazione da oltre 4 anni e la collaborazione continuerà

Il set di LEGO Super Mario è in lavorazione da oltre 4 anni. La collaborazione tra il colosso dei mattoncini di plastica e Nintendo, infatti, sembra essere nata diverso tempo fa e anche per questo motivo continuerà in futuro con nuovi set ed espansioni.



Una delle novità più sorprendenti degli ultimi giorni è la presentazione di LEGO Super Mario. Una collaborazione sognata da molti, ma il risultato è molto differente da quanto immaginato da molti. Al posto dei classici mattoncini, LEGO Super Mario cerca di ricreare i classici livelli e il gameplay di Super Mario con i mattoncini di plastica LEGO.



Parlando con The Brothers Brick, il responsabile del design di questo set, Jonathan Bennink, ha affermato che quanto abbiamo visto di LEGO Super Mario è in sviluppo da circa quattro anni. Anzi, i primi colloqui tra le due compagnie sono iniziati un anno prima.



Ovviamente Bennink non è entrato nei dettagli, ma ha dichiarato che una collaborazione di quest tipo non può essere nata solo per "pubblicare un'unica collezione". "Speriamo di avere una relazione lunga e proficua con Nintendo e le loro IP e non vediamo davvero l'ora di lavorare con loro a lungo termine", ha affermato. "Hanno molte IP sulle quali potremmo o non potremmo lavorare," ha detto Bennik.



Sembra che, oltretutto, il primo trailer mostri solo una parte di quello che arriverà: "Il video mostra solo una selezione dei set che presenteremo nel prossimo futuro."



A voi piacciono questi speciali set di LEGO?