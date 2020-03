Counter-Strike: GO ha superato il milione di giocatori contemporanei. Steam quasi a 20

Counter-Strike: GO ha superato per la prima volta il milione di giocatori attivi contemporaneamente. Un risultato ragguardevole, soprattutto per un gioco uscito ormai 8 anni fa. Contemporaneamente Steam ha raggiunto quasi quota 20 milioni.



L'incredibile stato di salute di Counter-Strike: Global Offensive sta continuando a perdurare. Lo shooter tattico di Valve, infatti, da quando ha cambiato modello economico è tornato ad attrarre migliaia di giocatori sui server, grazie al gameplay estremamente tattico che lo rendono anche uno degli esport più divertenti da vedere. L'essere un gioco del 2012 gli consente di girare discretamente su praticamente qualunque PC in commercio.



Questa combinazione di fattori, unita al fatto che in molte persone in queste ore sono costrette a casa, ha portato lo shooter a ritoccare nuovamente il suo record di giocatori contemporanei. Per la prima volta nella sua storia, infatti, CS:GO ha superato il milione di persone contemporanee.



Dota 2, a lungo il gioco più giocato su Steam, si ferma a 682mila persone, mentre PUBG a 525 mila. Gli altri seguono molto distante.