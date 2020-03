Dreams: Media Molecule ha lanciato una beta per utilizzi business delle proprie creazioni

Media Molecule ha recentemente lanciato una beta di Dreams per valutare utilizzi in campo business delle creazioni fatte col gioco anche al di fuori dell'ambiente PlayStation. E, perché no, per far monetizzare i creatori.



Finora abbiamo visto Dreams come un gioco col quale creare giochi e ci siamo divertiti a mostrare come alcuni dei suoi utenti siano stati in grado di ricreare altri giochi con gli strumenti messi a disposizione da Media Molecule.



Adesso, però, Media Molecule ha lanciato una beta di valutazione per tutti quei creatori di Dreams che volessero provare ad utilizzare i loro contenuti per usi aziendali al di fuori del gioco.



Secondo Media Molecule, ci sono alcune creazioni che potrebbero essere utilizzate per scopi aziendali al di fuori di PlayStation 4. Come per esempio musiche, filmati, concept arts e applicazioni di varia natura. In molti lo hanno fatto solo per divertimento, altri, invece, potrebbero aver voglia di poter sfruttare le proprie creazioni e magari farci anche qualche soldo.



"Abbiamo avuto molte domande da parte dei creatori sull'utilizzo di Dreams per opportunità commerciali al di fuori di PlayStation, ad esempio concept art", ha affermato Media Molecule nel post di spiegazione dell'iniziativa. "Incoraggiamo i creatori a farlo, ma per noi è un nuovo territorio."



"Siamo stati impegnati dietro le quinte a capire come rendere più semplice per i creatori farlo in futuro. Stiamo dando il via a una beta di valutazione in cui i creatori possono chiederci di utilizzare Dreams per un progetto specifico."



La beta è aperta a un gruppo limitato di utenti "con l'obiettivo di imparare come i giocatori vogliono usare Dreams" e come lo sviluppatore può supportarli. Coloro che presentano domanda dovranno avere in mente un progetto, un lasso di tempo ed essere disposti a fornire feedback alla sviluppatore.



Cosa ne pensate? Parteciperete?