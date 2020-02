Ghost of Tsushima rifatto in Dreams, il risultato è sorprendente

Dreams continua a stupire, o meglio continuano a farlo le creazioni degli utenti che si stanno cimentando con l'ampio sistema di costruzione di giochi ed esperienze varie messo a disposizione da Media Molecule su PS4, come dimostra in questo caso questa impressionante riproduzione di Ghost of Tsushima e di una sua sequenza di gameplay.



Potete vedere l'opera nel video inserito nel tweet riportato qui sotto. Non sembra trattarsi di una vera e propria creazione videoludica, quanto piuttosto di una sorta di sequenza montata appositamente per corrispondere quanto più precisamente possibile a un filmato di gameplay mostrato in precedenza da Sony su Ghost of Tsushima, per la precisione con la demo mostrata all'epoca della presentazione all'E3 2018 (in quell'epoca in cui Sony ancora andava all'E3). Per mostrare la somiglianza, il video mostra in alto la versione fatta con Dreams e in basso quella originale.



Il gioco di Sucker Punch si sta ancora facendo attendere, con una finestra di lancio che ora corrisponde all'estate 2020, ma questo a quanto pare non fa che stimolare ulteriormente la fantasia e la creatività della community in Dreams e qualcuno ha dimostrato di attendere talmente tanto il nuovo gioco sul Giappone feudale da ricostruirlo, almeno in parte, in Dreams.



Nel frattempo, Dreams continua a mostrare cose veramente interessanti, a dimostrazione di come la community si stia cimentando nelle possibilità creative offerte dal potete tool di sviluppo da parte di Media Molecule. Di recente abbiamo visto Crash Bandicoot Tripsanity, una ricostruzione di Hogwarts, la scuola di Harry Potter e anche un Sonic ricreato in Dreams.