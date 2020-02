Dreams, Crash Bandicoot Tripsanity è il seguito che avremmo voluto avere

Crash Bandicoot Tripsanity è una delle nuove creazioni di Dreams. Grazie ai potenti strumenti messi a disposizione dall'esclusiva PS4, Milbox ha creato un vero e proprio seguito dell'amatissimo gioco del peremele.



In questi giorni stiamo vedendo arrivare decine di filmati diversi di Dreams. Con l'uscita nei negozi di questo peculiarissimo titolo, qui potete trovare la nostra recensione di Dreams, Media Molecule ha potuto "liberare" le creazioni fatte durante la lunghissima beta, che progressivamente vengono condivise e rese famose. C'è un bel livello di Sonic in 3D che sembra migliore di tanti giochi del porcospino blu, ma anche la scuola di Harry Potter, Hogwarts, riprodotta in maniera eccellente.



Quest'oggi è il turno di Crash Bandicoot Tripsanity un seguito assolutamente non ufficiale di Crash Bandicoot. Come possiamo vedere l'utente Milbox ha creato un'esperienza quasi perfetta, dalle musiche ai filmati introduttivi, passando per l'uso della telecamera. C'è persino N. Cortex. Il risultato è davvero notevole, anche considerando che si tratta di un progetto fatto con strumenti non professionali.



Come molti si stanno domandando, ci si chiede fino a quando Dreams potrà godere di questo salvacondotto che consente ai suoi utenti di ricreare tutte le licenze più famose senza che nessuno dica loro nulla. ma fino a quando le cose stanno così, continueremo a goderci queste scampagnate in tanti universi conosciuti.



Anche questo filmato mette in risalto le potenzialità di Dreams, oltre che la creatività di molti utenti. Chissà cosa potrebbe succedere se il gioco di Media Molecule arrivasse su PC, come sperano anche i suoi sviluppatori.