The Witcher serie Netflix, Henry Cavill dona un soldo... commemorativo ai colleghi

Henry Cavill, protagonista della serie The Witcher su Netflix, ha deciso di donare un soldo ai suoi colleghi. Un talismano commemorativo, in realtà.



Lo ha rivelato Steve Wall, che ha interpretato il ruolo di Boholt nella prima stagione di The Witcher, pubblicando su Twitter una foto del talismano in questione e del messaggio allegato, in verità davvero carino.



"Un regalo per commemorare il tuo duro lavoro, un ringraziamento personale da parte mia e un talismano per ricordare che sei stato parte dell'origine di questa incredibile avventura", recita il biglietto.



"Sii fiero di tutto ciò che hai fatto per consentire a The Witcher di vedere la luce, lo abbiamo visto e verrà ricordato."



A quanto pare Henry Cavill non è nuovo a questo tipo di gesti: in calce trovate un post in cui viene mostrato un messaggio con un talismano del tutto simile, inviato ai colleghi dell'attore che hanno partecipato alla realizzazione di L'Uomo d'Acciaio.





Aw! Glad to know that he still continue his tradition of giving keepsakes to the people he has worked with. He also gave token of appreciation after filming Man Of Steel and BvS. What a sweetheart!😍 pic.twitter.com/TzYl6zTjOm — Issa Prince (@1andonlyIssa) December 2, 2019