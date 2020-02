Dreams, Hogwarts, la scuola di Harry Potter, è stata ricostruita alla perfezione

Hogwarts, la scuola vista nei film di Harry Potter, ma nata nei libri di J.K. Rowling, è stata ricostruita alla perfezione grazie alla potenza degli strumenti messi a disposizione da Dreams.



Nel lungo filmato che potete trovare qui sopra è possibile vedere con quanta cura sono stati ricreati gli ambienti della scuola. Si parte dal cortile interno per poi passare alla sala da pranzo, ovviamente illuminata dalle candele volanti, per poi uscire di nuovo all'esterno e andare a trovare il barbuto Hagrid.



Grazie alla possibilità di modificare le condizioni atmosferiche è possibile ricostruire esattamente l'atmosfera di alcune scene dei celebri film. Il progetto non è ancora concluso, tanto che l'autore sta aggiungendo progressivamente nuove stanze e funzionalità.



Grazie a Dreams, ecco la nostra recensione, gli utenti più creativi si stanno scatenando. C'è chi ha ricostruito un livello di Sonic e chi ha preferito ricreare Fallout 4. Quello che vediamo è che al momento la community di gioco è in fermento e non vedevamo tanta creatività dai tempi di Minecraft.



Come l'opera di Mojang anche Dreams non è un'esperienza adatta a tutti. Si tratta di un gioco per creare i giochi e non di un classico videogames: voi siete tra coloro che sono sufficientemente creativi per apprezzarlo?