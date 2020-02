Google Stadia in arrivo su Samsung Galaxy, Razer Phone e Asus Rog Phone a febbraio 2020

Google Stadia espande la propria presenza su altre piattaforme, con l'aggiunta del supporto per vari smartphone Android tra cui i Samsung Galaxy S20 a partire dal 20 febbraio 2020, che andranno dunque ad affiancarsi ai Google Pixel tra i dispositivi che possono far funzionare il servizio di cloud gaming in questione.



Si tratta ovviamente del supporto ufficiale, attraverso l'app di Stadia, dunque non di qualche metodo secondario per far funzionare il servizio sui dispositivi Android. Mettendosi in diretta concorrenza con Project xCloud, che ha avviato da tempo i test su tutti i dispositivi Android e si sta estendendo ora anche ad iPhone, Google Stadia allargherà notevolmente il proprio raggio d'azione comprendendo vari modelli di Samsung Galaxy, Razer Phone e Asus Rog Phone.



Ecco dunque l'elenco degli smartphone su cui sarà possibile utilizzare Google Stadia a partire dal 20 febbraio 2020:

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8+

Samsung Galaxy S8 Active

Samsung Galaxy Note8

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy Note9

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10+

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Razer Phone

Razer Phone 2

ASUS ROG Phone

ASUS ROG Phone II