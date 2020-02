Samsung Galaxy S20 e Galaxy Z Flip

Samsung ha presentato ufficialmente il Galaxy S20, nelle sue molteplici varianti, e il Galaxy Z Flip nel corso dell'evento Galaxy Unpacked.



Numerosi leak avevano ampiamente anticipato i reveal in questione, che dunque non hanno sortito un effetto sorpresa ma di certo sono riusciti a colpire l'utenza per la bontà delle specifiche tecniche e dei design messi a punto dall'azienda coreana.



Si guarda in particolare al futuro, grazie al supporto per la tecnologia 5G disponibile per tutti i nuovi terminali. "Siamo appena entrati in un nuovo decennio e il 5G cambierà completamente il modo in cui comunichiamo e viviamo il mondo che ci circonda", ha annunciato in tal senso TM Roh, capo del Mobile Communications Business di Samsung.



Ovviamente è stata prestata grande attenzione anche al comparto fotografico, con l'introduzione di soluzioni davvero sofisticate e sensori che arrivano a offrire un massimo di 108 megapixel, zoom ibridi ad alte prestazioni e la capacità di girare video fino alla risoluzione di 8K.

Samsung Galaxy S20 Disponibile a partire dal 13 marzo al prezzo di 929 euro per la versione 4G LTE e 1.029 euro per la versione 5G, nelle colorazioni Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink e Cloud White, il Galaxy S20 rappresenta il modello base della nuova famiglia di smartphone Samsung. Le dimensioni (151,7 x 69,1 x 7,9 millimetri, per un peso di 163 grammi) e uno schermo da 6,2 pollici lo avvicinano al fattore di forma adottato dal precedente modello, ma fra le specifiche tecniche si notano diverse novità e miglioramenti.



Il display dello smartphone è un AMOLED Infinity-O con risoluzione 3200 x 1400 pixel, certificazione HDR10+, densità pari a 563 ppi e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Sotto la scocca ci sono un processore Qualcomm Snapdragon 865, una GPU Exynos 990, una batteria da 4.000 mAh e una quantità variabile di memoria RAM: 8 GB per il modello 4G LTE, 12 GB per il modello 5G. In entrambi i casi lo storage misura 128 GB ma può essere aumentato utilizzando una scheda di memoria microSD fino a 1 TB. Il sistema operativo è Android 10.



Per quanto riguarda le fotocamere, a quella frontale da 10 megapixel con F2.2 se ne affianca una tripla posteriore composta da una ultra-grandagolare da 12 megapixel F2.2, una grandangolare da 12 megapixel F1.8 e un teleobiettivo da 64 megapixel F2.0. È inoltre disponibile la tecnologia Space Zoom, che include uno zoom ottico ibrido 3X e digitale 30X. I video, che possono essere girati fino alla risoluzione di 8K, consentono di catturare spettacolari fermo immagine anche grazie alla stabilizzazione gestita dall'intelligenza artificiale.

Samsung Galaxy S20+ Leggermente più grande rispetto al modello base, il Samsung Galaxy S20+ misura 161,9 x 73,7 x 7,8 millimetri per 186 grammi di peso, il che gli consente di offrire un display da 6,7 pollici AMOLED Infinity-O con risoluzione 3200 x 1440 pixel e densità pari a 525 ppi. Anche l'S20+ arriverà nei negozi il 13 marzo, al prezzo di 1.029 euro per la versione 4G LTE, 1.129 euro per la versione 5G da 128 GB e infine 1.279 euro per la versione 5G da 512 GB, disponibile in esclusiva sul Samsung Shop. Le colorazioni? Cosmic Grey, Cloud Blue, Cosmic Black o Cloud White. Prenotando il prodotto fino all'8 marzo o acquistandolo fino al 31 marzo si potrà ricevere un paio di auricolari wireless Galaxy Buds+.



La componentistica interna resta quasi del tutto invariata, con il processore Qualcomm Snapdragon 865 e la GPU Exynos 990 che vengono coadiuvati da 8 o 12 GB di RAM a seconda che si tratti dei modelli 4G LTE o 5G. Cambia però la batteria, che nel caso del Galaxy S20+ arriva a una capacità di 4.500 mAh. Stesse regole per lo storage, in tutti i casi espandibile tramite scheda di memoria microSD fino a 1 TB. Il sistema operativo è Android 10.



Quanto alle fotocamere, se quella frontale da 10 megapixel appare invariata, lo stesso non si può dire della dotazione posteriore, che adotta in questo caso una struttura a quattro sensori: abbiamo un ultra-grandagolare da 12 megapixel e F2.2, un grandangolare da 12 megapixel e F1.8, un teleobiettivo da 64 megapixel F2.0 e infine una fotocamera VGA deputata alla profondità con F1.0. Invariata la tecnologia relativa allo Space Zoom, con zoom ottico ibrido 3X e digitale 30X, così come la possibilità di registrare video fino alla risoluzione di 8K.

Samsung Galaxy S20 Ultra Veniamo infine al modello più imponente e sofisticato, anch'esso disponibile a partire dal 13 marzo: il Samsung Galaxy S20 Ultra potrà essere acquistato per 1.379 euro nell'unica versione con supporto per la tecnologia 5G, nelle colorazioni Cosmic Grey o Cosmic Black. Parliamo in questo caso di un terminale dalle dimensioni generose (166,9 x 76 x 8,8 millimetri e 220 grammi di peso), con display da 6,9 pollici AMOLED Infinity-O con risoluzione 3200 x 1440 pixel, densità pari a 511 ppi, certificazione HDR10+ e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Anche in questo caso, prenotando il prodotto fino all'8 marzo o acquistandolo fino al 31 marzo si potrà ricevere un paio di auricolari wireless Galaxy Buds+.



La componentistica resta invariata, con un processore Qualcomm Snapdragon 865 e una GPU Exynos 990, ma una dotazione pari a 12 GB di RAM e 128 GB di storage espandibile via microSD fino a 1 TB. La batteria però arriva a ben 5.000 mAh e il sistema operativo è Android 10.



Il comparto fotografico è senza dubbio uno dei punti di forza del Galaxy S20 Ultra: la fotocamera frontale arriva a 40 megapixel F2.2, mentre quella posteriore è un sistema quadruplo composto da un ultra-grandagolare da 12 megapixel F2.2, grandangolare da 108 megapixel F1.8, teleobiettivo da 48 megapixel F3.5 e infine sensore di profondità VGA con F1.0. Più potente anche lo Space Zoom: lo zoom ottico ibrido arriva a 10X, quello digitale addirittura a 100X.