Samsung Galaxy Buds+ ufficialmente in Italia dal 12 febbraio al prezzo di 169 euro

I Samsung Galaxy Buds+, i nuovi auricolari true wireless del marchio coreano, arriveranno ufficialmente anche in Italia a partire da domani 12 febbraio 2020 al prezzo di 169 euro.



Presentati durante il Galaxy Unpacked 2020, i Galaxy Buds+ migliorano quanto di buono fatto dal modello originale. Possono arrivare a 11 ore di autonomia, per 22 ore totali grazie alla ricarica dall'astuccio. Sono equipaggiati con tre microfoni (1 interno e 2 esterni) in modo da poter cogliere meglio la voce durante le chiamate e cancellare meglio i rumori esterni.



Gli altoparlanti dinamici saranno due e garantiranno una qualità del suono superiore. Inoltre potranno essere caricati via wireless. Il prezzo di 169 euro li rende competitivi nei confronti sia dei Sony WF-1000XM3, sia degli Airpods.



Gli auricolari Galaxy Buds+ sono ottimizzati da AKG, una sicurezza nel settore audio. L'app degli auricolari, "Galaxy Buds+", è ora compatibile anche con iOS, rendendo questi dispositivi pienamente funzionali con entrambi gli ambienti mobile. Grazie all'esclusiva partnership con Spotify, si potrà ascoltare musica più facilmente, lanciando le playlist preferite con un solo tocco.

I Samsung Galaxy Buds+ saranno disponibili a partire da domani 12 febbraio 2020.



Ecco tutte le caratteristiche tecniche principali:



Dimensioni auricolari: 17,5 (L) x 19,2 (P) x 22,5 (A) mm

Peso auricolari: 6,3 g per auricolare

Bluetooth 5.0, controlli touch, comandi vocali, ricarica Wireless

Triplo microfono adattivo (2 esterni + 1 interno)

Sensori: accelerometro, prossimità, hall, tocco, rilevamento auricolari

Batteria: Auricolari: 85 mAh / Custodia di ricarica: 270 mAh (USB Tipo-C)

Doppio diaframma per bassi profondi e alti definiti

Migliore qualità in chiamata con 3 microfoni

Suono ambientale amplificato

Connettività multipla, modalità Gaming a latenza ridotta

Compatibili con sistema operativo Android e iOS

Autonomia riproduzione musicale: totale 22 ore (auricolari 11 ore + custodia 11 ore) / Autonomia chiamata: totale 15 ore (auricolari 7,5 ore + custodia 7,5 ore)

Contenuto della confezione: auricolari, custodia, cavo USB-C, alette auricolari, copri auricolari, guida rapida