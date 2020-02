PlayStation Store, le offerte del 12 febbraio 2020

Spyro: Reignited Trilogy prova a portare a casa gli stessi risultati, ma con qualche difficoltà in più: gli episodi originali non erano brillanti come magari li ricordiamo oggi, e qualche scelta di design discutibile in termini di sfida che fa perdere un po' di vista il generale rispetto per l'opera di partenza. Ciò detto, parliamo in ogni caso di un pacchetto per PS4 letteralmente imperdibile per i nostalgici, e in particolare per chi aspettava uno sconto del genere: adesso non avete proprio scuse.

Si tratta di due ottime raccolte prodotte da Activision che ripropongono, in una veste completamente rinnovata, le trilogie originali di Crash Bandicoot e Spyro the Dragon . Nel primo caso ci troviamo di fronte a una produzione senza dubbio più riuscita, forte anche della solidità del materiale di partenza, che ai tempi rivoluzionò l'ancora giovane filone dei platform tridimensionali grazie alla simpatia e al carisma del buffo protagonista e alle tante idee messe in campo dagli sviluppatori di Naughty Dog . Gli autori del remake hanno cercato di riprodurre nella maniera più fedele possibile le atmosfere dell'epoca, ridisegnando però la grafica da zero e limando i tanti spigoli del gameplay per avvicinarne le meccaniche al gusto odierno, con risultati sorprendentemente buoni.

Shadow of the Colossus, MediEvil e Ratchet & Clank

Se l'obiettivo di un remake è quello di riproporre una storia cambiandone la forma, adeguandola agli standard attuali ed effettuando le modifiche necessarie a risolvere eventuali problemi originali, allora Shadow of the Colossus (14,99 euro anziché 39,99) si pone come un'opera pressoché perfetta, capace di enfatizzare ed esaltare le atmosfere del gioiellino di Fumito Ueda pur riconfezionandole in maniera adeguata ai tempi.



Sviluppato da Bluepoint Games, team che ormai si è costruito una solidissima reputazione proprio nell'ambito dei remake e delle remaster, il gioco ci catapulta nuovamente nell'affascinante avventura del misterioso Wander, determinato a ridare la vita a una ragazza: un incarico che il giovane guerriero potrà portare a termine solo sconfiggendo una serie di creature gigantesche, i colossi appunto.

A proposito di missioni apparentemente impossibili, rientra nella promozione Rimasterizzazioni e Retrò anche MediEvil, la curiosa rivisitazione del classico Sony realizzata da OtherOcean, che è possibile acquistare a 19,99 euro anziché 29,99.



Un prezzo decisamente più adeguato alle caratteristiche di questo remake, che se da un lato cambia e adegua il comparto tecnico agli standard attuali, dall'altro fa poco per modernizzare un gameplay che sente il peso degli anni, in particolare per via di una rilevazione delle collisioni davvero approssimativa.



Si tratta tuttavia di difetti e mancanze che difficilmente faranno desistere i vecchi fan di Sir Daniel Fortesque, che non mancheranno di portarsi a casa il gioco approfittando degli sconti qualora non l'abbiano ancora fatto.

È invece un remake puro, per certi versi addirittura un reboot, l'eccellente Ratchet & Clank, disponibile a 9,99 euro anziché 19,99. Una cifra decisamente accessibile per un titolo di straordinaria qualità, che evidenzia le capacità e il talento di un team come Insomniac Games, perfettamente in grado di reimmaginare la classica avventura del 2002, modificandone non solo la grafica ma anche il gameplay e la struttura per arricchirla sotto tutti i fronti.



Quella che ci troviamo di fronte è a tutti gli effetti una sintesi di diversi episodi, racchiusa in un pacchetto particolarmente corposo e divertente, che non si fa davvero mancare nulla.