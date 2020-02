Apex Legends: Edizione Octane è disponibile su PS4, Xbox One e su Origin per PC

EA Games ci informa che la Apex Legends: Edizione Octane è disponibile in formato digitale su PS4 , Xbox One e su Origin per PC. Si tratta di una versione del gioco che consente di accedere ad una skin leggendaria di Octane, una skin leggendaria di un'arma, una decorazione arma, un badge esclusivo e 1,000 monete Apex. Il tutto a 19,99 euro.

Ecco tutti i dettagli del comunicato ufficiale:



Un nuovo round nell'arena attende gli amanti dell'adrenalina di Apex Legends con la nuova Apex Legends: Edizione Octane. Apex Legends: Edizione Octane è disponibile oggi in versione digitale scaricabile per Play Station 4, Xbox One e su Origin per PC e sarà disponibile presto in alcuni punti vendita selezionati.



Silva Octavio, ''Octane'', è conosciuto nell'universo Apex per i suoi incredibili movimenti. Dopo aver perso le gambe a seguito di una delle sue acrobazie mortali - usando una granata - si è fatto aiutare dal suo vecchio amico Lifeline che ha creato per lui delle gambe robotiche. Ora è in grado di muoversi più velocemente, ripristinare la salute e lanciare in aria i propri compagni grazie al suo trampolino.



Disponibile al prezzo di €19.99 il nuovo Apex Legends: Edizione Octane include: