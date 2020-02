Apex Legends, Stagione 4: Revenant e le sue abilità nel nuovo trailer del gameplay

Apex Legends vedrà domani l'inizio della Stagione 4, inaugurata da Respawn Entertainment con un nuovo trailer del gameplay che mostra in azione Revenant e le sue abilità.



L'oscurità incombe sui Confini del Mondo nella Stagione 4 con l'arrivo nell'arena della nuova Leggenda di Apex Legends, Revenant, il simulacro scheletrico.



Un nuovo trailer di gioco che mostra le spietate abilità di Revenant, le novità in arrivo ai Confini del Mondo con l'entrata in scena di Hammond Robotics, nuove armi e skin e molto altro.



Nella Stagione 4 - Assimilazione, Respawn introduce una varietà di nuove funzionalità e modifiche ad Apex Legends, tra cui:

Aggiornamento mappe - I Confini del Mondo sono scossi da una gigantesca mietitrice Hammond Robotics che ha distrutto la capitale, creando crepacci dai quali cola la lava che inonda l'arena. Tutte le modifiche sono consultabili sul sito ufficiale.

Una nuova arma - Il fucile di precisione a otturatore scorrevole Sentinel presenta uno speciale meccanismo di carica, offrendo ai giocatori la libertà di personalizzare i loro colpi, dai tiri lenti a quelli veloci a quelli caricati.

Battle Pass - I giocatori possono mettere le mani su oltre 100 oggetti esclusivi, tra cui skin leggendarie, pacchetti Apex, schermate di caricamento, pacchetti musicali e altro ancora.

Serie classificata 3 - Affinare le abilità e ottenere il riconoscimento con la serie classificata 3 con una serie di tre mesi divisa in due divisioni, ognuna con un reset software. Per i giocatori che salgono la scala competitiva, la Modalità Classificata Serie 3 introduce Master Tier, un nuovo livello tra Diamond e Apex Predator.