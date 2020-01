Apex Legends Stagione 4: Assimilazione, il trailer di lancio è davvero inquietante

Apex Legends sta per dare il via alla Stagione 4: Assimilazione, e non poteva mancare un trailer di lancio che tuttavia appare davvero inquietante.



La storia raccontata nel video è infatti quella del nuovo personaggio di Apex Legends, Revenant: una macchina per uccidere, letteralmente, che tuttavia si crede un essere umano.



La missione portata avanti da Revenant nel trailer è terribile: incaricato di eliminare un VIP, compie letteralmente una strage senza dimostrare alcuna pietà.



La Stagione 4 di Apex Legends partirà il 4 febbraio su PC, PlayStation 4 e Xbox One.