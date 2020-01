Epic Games Store, gioco gratis di questa settimana disponibile, altri tre giochi gratis in arrivo

Epic Games Store ha sbloccato il gioco gratis di questa settimana: Farming Simulator 19. Contestualmente ha svelato che la prossima settimana regalerà ben tre giochi: Pandemic, Ticket to Ride e Carcassonne, tutti di Asmodee Digital e tutti tratti da noti giochi da tavolo.



Per chi non lo conoscesse, Farming Simulator 19 è il miglior simulatore di azienda agricola moderna sul mercato. Il gioco non solo permette di dedicarsi a decine tra colture e altre attività agricole, ma offre un ricchissimo parco veicoli ricostruiti virtualmente in modo certosino. Da notare che l'edizione gratuita è quella standard, mentre i tre DLC disponibili sono da acquistare a parte, compreso quello che dà accesso all'edizione Platinum. Leggiamo la descrizione ufficiale:



La simulazione agricola definitiva fa il suo ritorno con una grafica completamente rinnovata per offrire l'esperienza di gioco più completa e immersiva di sempre! Diventa un agricoltore moderno e fai crescere la tua fattoria in due enormi mappe ambientate su suolo europeo e americano, piene di emozionanti attività agricole, colture da raccogliere e animali da allevare.



Guida più di 300 autentici mezzi e macchinari, tra cui quelli a marchio John Deeree, Case IH, New Holland, Challenger, Fendt, Massey Ferguson, Valtra, Krone, Deutz-Fahr e molti altri ancora. Fai crescere ed espandi la tua fattoria online insieme ad altri giocatori e scarica i mod creati dalla community per immergerti in un'esperienza di simulazione agricola sempre più coinvolgente!



Farming Simulator 19 sarà riscattabile gratuitamente fino alle ore 17:00 del 6 febbraio 2019. Da quel momento in poi, e fino al 13 febbraio, saranno riscattabili gli altri tre titoli. Come dicevamo si tratta di tre conversioni in videogioco di noti giochi da tavolo, tutti molto famosi.



Pagina di Farming Simulator 19 sull'Epic Games Store. Se vi interessa saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Farming Simulator 19.