La Lega Basket entra negli eSports con Brawl Stars: Ecco la Final Eight LBA E-League

La nuova competizione presentata dalla Lega Basket A sarà il primo campionato eSport di una lega professionistica italiana.

La scelta di usare Brawl Stars come titolo di gioco è una decisione interessante che spiega come ormai il mondo dei videogiochi competitivi non deve essere legato solo alla realtà ma deve cercare la giusta connessione tra elementi diversi per esplorare al meglio il mondo stesso.

Per questo è nata la Final Eight LBA E-League che sarà sponsorizzata da Havas Sports and Entertainment, UniLuiss e ESL Italia, una delle aziende italiane leader nel settore eSport.

La prima fase del torneo si svolgerà tramite quattro giorni di qualificazioni online (1,2, 5 e 8 Febbraio) sul sito di ESL Italia in cui i vari team si sfideranno per accedere alla fase finale.

Solo le due migliori squadre di ogni torneo riceveranno 3 biglietti di ingresso per la Final Eight e il viaggio per Pesaro.

Quindi alla finale, che si disputerà in concomitanza con la Zurich Connect Final Eight alla Vitrifrigo Arena di Pesaro il 15 febbraio, parteciperanno i migliori 8 team che rappresenteranno le squadre reali finaliste per aggiudicarsi il titolo di campione d'Italia.



Christina Lundari, General Manager di Verizon Media Italy, ha dichiarato: "Gli eSports e il mondo del gaming in generale, rappresentano un fenomeno in continua espansione non solo oltre oceano ma anche nel nostro Paese. Con l'avvento del 5G questa crescita positiva potrà solo accelerare ulteriormente. E Inoltre, come parte del progetto di rinnovo dei contenuti editoriali di Yahoo.it e contestualmente al nostro accordo con la Lega Basket, abbiamo deciso di espandere Yahoo Notizie creando una sezione dedicata proprio agli esports.

Con questa nuova sezione vogliamo aiutare i nostri utenti a rimanere sempre più vicini alle loro passioni".



Stefano Spadini, CEO di Havas Media Group, ha commentato: "Sono molto contento di questa partnership con la LBA. Abbiamo iniziato ad esplorare il mondo delle leghe circa 2 anni fa con l'accordo stretto con la LNPB, il quale ha portato a risultati più che soddisfacenti.

Sono certo che riusciremo a dare un supporto importante anche alla LBA che, insieme a noi, crede al mondo degli esport e al potenziale enorme per gli investitori che sempre di più si stanno avvicinando a questo fenomeno."