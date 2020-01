Apex Legends Stagione 4: Assimilazione, trailer e dettagli ufficiali

Apex Legends si prepara a far partire la Stagione 4, intitolata Assimilazione, ed Electronic Arts ha rilasciato per l'occasione un trailer e i dettagli ufficiali.



Oggi, Respawn Entertainment continua ad espandere la profonda narrativa di Apex Legends con un nuovo capitolo Storie di Frontiera che fa luce sul retroscena di una nuova leggenda che sta per entrare nell'arena di Confini del Mondo. Storie di Frontiera di oggi: Scontri Ravvicinati sconvolgeranno il mondo con una svolta inaspettata che inciderà su ciò che i giocatori possono aspettarsi dalla Stagione 4 - Assimilazione.



La nuova Leggenda Jimmie "Forge" McCormick, l'ex campione di Hyper Fighting è arrivato in Apex Legends, ma un misterioso assassino ha nel mirino lui e il suo sponsor Hammond Robotics. Un assaggio del nuovo nemico che i videogiocatori incontreranno in Storie di Frontiera di oggi è disponibile nel trailer ufficiale.



La Stagione 4 di Apex Legends - Assimilazione arriverà il 4 febbraio, inaugurando la prossima importante espansione dei contenuti stagionali nell'ambito delle celebrazioni del primo anniversario del gioco. I giocatori troveranno una serie di nuovi contenuti, tra cui una nuova Leggenda, novità e sorprese ai Confini del Mondo, Sentinel, un nuovo fucile di precisione a otturatore scorrevole e molto altro, tra cui premi fedeltà e un nuovissimo Battle Pass.



Inoltre, Respawn ha recentemente annunciato la Modalità Classificata Serie 3 in un nuovo post sul blog che includerà nuove divisioni di sei settimane, il nuovo Livello Master (con i migliori 500 giocatori per piattaforma) e molto altro ancora.