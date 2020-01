Harry Potter: Wizards Unite ha la funzionalità Sincronizza Avventura di Pokémon GO

Harry Potter: Wizards Unite ha da oggi la funzionalità Sincronizza Avventura. Questa nuova opzione, vista e apprezzata in Pokémon GO, consentirà al gioco di non perdersi più un solo passo della nostra giornata. Collegandosi a Google Fit o Apple Health, Sincronizza Avventura sfrutterà il movimento fatto anche ad applicazione chiusa per aprire i Bauli Passaporta.



Tutti i giocatori di Pokémon GO hanno sempre apprezzato la funzionalità "Sincronizza Avventura". Grazie ad essa è possibile registrare i propri movimenti (e schiudere quindi le uova) anche senza dover tenere acceso inutilmente il gioco. Da oggi è disponibile anche per Harry Potter: Wizards Unite, la nuova hit di Niantic. Un gioco capace, assieme a Pokémon GO e Ingress, di generare milioni di euro in turismo.



Basterà collegare il gioco col proprio account di Google Fit o Apple Health per utilizzare i sensori di movimento del telefono o i vari smartwatch/band per registrare i propri passi.



Oltre alla funzionalità "Sincronizza avventura", ecco altri aggiornamenti per le Passaporte e le loro relative ricompense:



Nuova grafica : all'apertura dei Bauli, una nuova grafica aiuterà a differenziare tra i diversi tipi di Passaporte: quelle di 2 km saranno rappresentate da uno stivale, quelle di 5 km da una teiera e quelle di 10 km da una palla.

: all'apertura dei Bauli, una nuova grafica aiuterà a differenziare tra i diversi tipi di Passaporte: quelle di 2 km saranno rappresentate da uno stivale, quelle di 5 km da una teiera e quelle di 10 km da una palla. Luoghi delle Passaporte : potrai notare inoltre che alcuni luoghi delle Passaporte, come l'Ufficio della Umbridge, in precedenza disponibili durante gli Eventi Brillanti, saranno nuovamente disponibili.

: potrai notare inoltre che alcuni luoghi delle Passaporte, come l'Ufficio della Umbridge, in precedenza disponibili durante gli Eventi Brillanti, saranno nuovamente disponibili. Più ricompense: i Gorgosprizzi all'interno di qualsiasi Passaporta daranno al giocatore la possibilità di ricevere dell'Energia magica. In più sarà possibile trovare dei frammenti di Smarriti aggiuntivi che in precedenza non era possibile raccogliere dalle Passaporte.