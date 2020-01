Persona 5 Scramble, demo e nuovo personaggio in arrivo su PS4 e Switch

Attraverso l'ultimo video pubblicato da Atlus scopriamo nuovi dettagli di Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers. Il primo è che il 6 febbraio 2020 sarà pubblicata una demo su PS4 e Switch. Il secondo è che Zenkichi Hasegawa sarà un personaggio giocabile ed entrerà a far parte dei Phantom Thief.



L'ultimo diario di viaggio di Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers ha introdotto due nuove location, Kyoto e Osaka, ma anche un nuovo personaggio Zenkichi Hasegawa. Questo uomo vive a Kyoto con la figlia Akane, una grande fan dei Phantom Thief. Nonostante sia un detective, presto Zenkichi si unirà ai Phantom Thief col soprannome di Wolf. Il suo persona si chiama Barjan, mentre l'arma prediletta sono le pistole. Zenkichi può anche contare sull'abilità berserk. Quando attivata, il poliziotto perderà progressivamente energia, ma sarà in grado di infliggere molto più danno.



Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers arriverà in Giappone su PlayStation 4 e Switch il 20 febbraio. Il 6 febbraio 2020, invece, sarà pubblicata la demo su PS Store e eShop Nintendo.