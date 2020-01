Torchlight Frontiers diventa Torchlight 3, annuncio ufficiale con trailer e data

Torchlight Frontiers è diventato Torchlight 3: lo ha annunciato in via ufficiale Perfect World Entertainment, rivelando che il gioco sarà disponibile su PC nel corso dell'estate e in seguito su console.



Torchlight III abbandonerà il modello free-to-play in favore di un approccio tradizionale, di tipo premium. La nuova struttura verrà testata con una closed alpha dal 29 gennaio.



"Quando abbiamo iniziato lo sviluppo di Torchlight Frontiers, eravamo determinati a creare un'esperienza a mondo condiviso", ha dichiarato Max Schaefer, CEO di Echtra Games.



"Durante i lavori, tuttavia, spesso scopri che tipo di prodotto era destinato a essere quel gioco, e abbiamo capito che Torchlight Frontiers non era altro che il vero sequel di Torchlight e Torchlight II."



"Sulla base di questa idea e di un ampio feedback dai nostri alpha tester, abbiamo deciso che era arrivato il momento di riportare il gioco alle sue radici e trasformarlo nell'esperienza che i fan dei giochi in stile Torchlight hanno imparato ad amare."