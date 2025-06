Zynga ha chiuso Echtra Games, lo studio di Torchlight 3, senza avergli fatto lanciare nulla

Ristrutturazione in corso

"Questa decisione fa parte di un riallineamento strategico delle risorse e delle priorità dell'azienda. Lavoreremo a stretto contatto con i dipendenti coinvolti affinché siano trattati con il massimo rispetto e considerazione durante questo difficile passaggio."

Da notare il fatto che Echtra Games non ha lanciato alcun gioco dopo l'acquisizione da parte di Zynga. Lo studio fu fondato nel 2016 dai fratelli Max ed Erich Schaefer, co-creatori di Diablo e fondatori di Blizzard North, che si portarono dietro diversi veterani di Blizzard.

Dal 2021, dopo essere stata acquisita da Zynga, la quale è stata a sua volta acquisita poco dopo da Take-Two per 12,7 miliardi di dollari, Echtra stava lavorando a un RPG multipiattaforma non ancora annunciato in collaborazione con NaturalMotion. Da notare che anche NaturalMotion ha avuto difficoltà dopo la vendita a Zynga. In particolare, ha subito dei licenziamenti dopo il lancio dello sparatutto free-to-play Star Wars: Hunters, avvenuta lo scorso anno.

Insomma, non è un buon momento per le compagnie sotto l'etichetta di FarmVille.