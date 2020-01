Tekken 7, l'update gratuito My Replay & Tips arriva il 28 gennaio 2020

Durante il recente EVO 2020 Bandai Namco ha annunciato un'interessante novità per Tekken 7. Si tratta dell'aggiornamento gratuito chiamato "My Replay & Tips", un update pensato per aiutare a migliorare il proprio stile di lotta. Questo aggiornamento arriverà domani 28 gennaio 2020.



L'EVO 2020 è l'evento principe della stagione competitiva dei picchiaduro. Durante questo torneo, infatti, i migliori lottatori virtuali del mondo si sfidano per la gloria e anche qualche bel soldino. Non c'è quindi un'occasione migliore per svelare qualche novità legata ad uno dei tanti giochi presenti. Per esempio Bandai Namco ha annunciato l'arrivo di un nuovo aggiornamento di Tekken 7 chiamato "My Replay & Tips". Questo aggiornamento arriverà domani ed è pensato per aiutare i giocatori a migliorare il loro stile di lotta.



My Replay & Tips analizzerà i replay dei combattimenti e darà dei consigli su come migliorare. Non solo suggerirà le mosse da utilizzare in un determinato momento dello scontro, ma saprà anche dire come eseguire meglio gli attacchi portati. Un bell'aiuto per tutti coloro che vorrebbero migliorare, ma non sanno da che parte iniziare.