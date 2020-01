Magic: The Gathering, i ricordi della Redazione in un video

Pochi giorni fa, Magic: The Gathering Arena si è arricchito ancora una volta con quello che è il suo 83° set d'espansione, chiamato Theros: Oltre la Morte. Il gioco di carte collezionabili creato da Richard Garfield e pubblicato da Wizards of the Coast, ha visto un'ulteriore diffusione della sua popolarità grazie al videogioco free-to-play Magic: Arena, che tra le varie cose ha fatto conoscere Magic The Gathering a un pubblico tutto nuovo e ha permesso a molti fan di vecchia data di tornare a sbustare carte e tappare terre a tanti anni di distanza. Tra questi, ci sono anche alcuni membri della redazione di Multiplayer.it. Nel video che trovate in alto, gli abbiamo chiesto quali sono i loro ricordi con Magic, e la loro carta preferita.



E voi? Avete giocato Magic in passato o magari ci giocate ancora oggi? C'è una carta o magari un'espansione che ricordate con particolare affetto? Raccontatecelo nei commenti!