Silent Hills: e se fosse questo il nuovo gioco horror di Hideo Kojima?

Silent Hills potrebbe essere il nuovo gioco horror di Hideo Kojima. O quantomeno si tratta di un'ipotesi molto suggestiva, che tuttavia sembra incastrarsi bene con quanto rivelato di recente da Konami.



Il publisher giapponese ha infatti rivelato di essere al lavoro su due nuovi episodi di Silent Hill, e proprio in questo periodo starebbe ragionando su come realizzare il prossimo capitolo.



Be', noi un'idea ce l'avremmo, e probabilmente non siamo i soli.



Dopo il clamoroso licenziamento di Hideo Kojima, che ha portato appunto alla cancellazione di Silent Hills, sembra infatti che i rapporti fra il visionario game designer e l'azienda siano migliorati.



Di certo ha contribuito in tal senso il successo di pubblico e di critica ottenuto da Death Stranding, che ha recuperato le collaborazioni cinematografiche con i vari Norman Reedus e Guillermo del Toro che Kojima aveva messo in piedi proprio per il progetto di Silent Hills.



Partendo dunque da queste solide basi, da un apparato ormai affiatato che ha tratto vantaggio e giovamento dall'esperienza fatta finora, è chiaro che potrebbe essere molto più semplice immaginare un nuovo capitolo del survival horror Konami che sfrutti questo stesso potenziale.



Norman Reedus, senz'altro alla ricerca di un palcoscenico di rilievo per il dopo The Walking Dead, potrebbe diventare in tal modo una sorta di simbolo della commistione fra videogiochi e cinema, l'eroe dei due mondi pronto a spianare la strada all'avvento di nuove stelle in un mercato che ormai macina numeri non indifferenti.



Kojima, dal canto suo, sta lavorando al soggetto di un gioco horror che ben si adatterebbe all'inevitabile natura di reboot di Silent Hills. Aggiungiamo: un annuncio del genere manderebbe tutti in visibilio, con il grosso del lavoro comunicativo già bello e pronto.



Secondo voi come andranno le cose? Parliamone.