Silent Hill, due giochi sarebbero in via di sviluppo

Secondo i recenti leak di AestheticGamer, sarebbero ben due i giochi di Silent Hill in via di sviluppo preso Konami. Uno sarebbe un remake, mentre il secondo sarebbe un gioco in stile Until Down/TellTale Games.



Di un ritorno di Silent Hill se ne parla spesso e anzi con P.T., l'affascinante demo di Hideo Kojima, eravamo anche andati molto vicini ad avere un nuovo capitolo. Sono passati molti anni, ma sembra che finalmente Konami si sia riorganizzata e abbia in cantiere ben due progetti legati alla serie. Il primo dovrebbe essere un "classico" remake dei capitoli originali, pensato per cavalcare il successo dei rifacimenti di Resident Evil. Il secondo dovrebbe essere un progetto originale fatto sulla falsariga di giochi quali Until Dawn o la avventure di TellTale.



Entrambi i giochi dovrebbero essere il mano a team accuratamente selezionati e foraggiati con il giusto budget. Secondo AestheticGamer i progetti sono pensati per l'attuale generazione di console, ma saranno disponibili anche su PS5 e Xbox Series X. E Switch, se la potenza della console lo permetterà. Almeno uno dei giochi sarà presentato nel corso dell'anno.





This is just a guess, but I'd say there's a high chance one or both of those titles may be revealed this year, but we'll see. I don't actually know their plans or anything about these games other than their existence though, I don't know much about the inner workings of Konami.