GameTekk Esport Series, seconda stagione con FIFA 20, Tekken 7 e Super Smash Bros. Ultimate

GameTekk Esport Series si prepara per la seconda stagione , che vedrò protagonisti FIFA 20 , Tekken 7 e Super Smash Bros. Ultimate . Dopo il successo della Grand Final GTES a Modena Nerd 2019 , siamo pronti ad iniziare, una nuova Stagione eSport ancora più agguerrita, grazie alla collaborazione con GameTekk - Future Store e Notorious Legion Esport. Con 50 tornei organizzati ed un totale di 16.000€ di valore di montepremi erogato finora, Gamers Arena ha l'impegno, anche quest' anno, di organizzare le tappe principali del campionato che nella scorsa stagione ha visto 1.000 atleti partecipanti. Tekken 7 , Super Smash Bros. Ultimate e FIFA 20 sono i titoli competitivi che vedranno scontrarsi i giocatori e i Team più rinomati d' Italia. Il GTES si svolgerà in diverse città e regioni del Paese. La prima tappa, avrà luogo proprio sul nostro Ring, il week end dell' 8 e 9 Febbraio al NERD SHOW di Bologna (Bologna Fiere) con Tekken7 e SSBU in gara. Di seguito il calendario completo GTES 2020: 8-9 Febbraio, Nerd Show, Bologna (BO) 7-8 Marzo, Model Expo Italy, Verona (VR) 21-22 Marzo, GardaCon, Brescia (BR) 18-19 Aprile, ViComix, Vicenza (VI) 18 Aprile, Torino Comix, Torino (TO) 2-3 Maggio, Pistoia Non Solo Comics, Pistoia (PT) 9-10 Maggio, Milano Comics & Games, Busto Arstizio (VA) 30 Maggio, Community Tekken, Roma (RM) 2 Giugno, Etna Comix, Catania (CT) 19-20 Settembre, Modena Nerd, Modena (MO)

Ad ogni tappa del Campionato GTES, i giocatori riceveranno un punteggio in base alla posizione ottenuta in classifica. Coloro che avranno i punteggi più alti, accederanno direttamente alle Finali di Modena Nerd, dove ci sarà anche la possibilità del Last Chance Qualifier, ovvero, l'occasione di accedere direttamente alle Finalissime di Domenica, vincendo il torneo di Sabato.



Siamo felici di annunciare che, oltre agli eventi organizzati da Gamers Arena, le GTES 2020 vedranno anche il coinvolgimento diretto della Community di Tekken Italiana per le date di Roma, Catania e Torino.



ESPORT ARENA

I nostri eventi "The Ring", dedicati principalmente al proseguimento del Campionato GTES, vedranno svolgersi le fasi di campionato all' interno delle due esclusive Arene eSport.



Le zone competitive di SMASH e TEKKEN, saranno riservate ai partecipanti del torneo e dotate di postazioni professionali con monitor Zowie, headset con amplificazione audio per il massimo comfort, platea con schermo per il pubblico, zona caster e streaming.