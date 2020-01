Resident Evil, nuovo gioco in uscita nel 2021: non sarà un remake né RE8

Resident Evil tornerà con un nuovo gioco in uscita nel 2021, ma non si tratterà né di un remake né dell'ottavo capitolo della serie, stando alle ultime voci.



A riportare questa notizia è stato il leaker AestheticGamer, che dopo aver parlato dell'azzeramento dello sviluppo di Resident Evil 8 ha aggiunto appunto una nota positiva per i fan della serie Capcom.



"Non ci saranno altri remake di Resident Evil negli anni successivi al lancio di Resident Evil 3", ha scritto il leaker. "Tuttavia un paio di altri titoli Capcom verranno rifatti sulla falsariga di RE 2 e RE 3, utilizzando il RE Engine, e dovremmo vederli annunciati a breve.



"C'è un nuovo Resident Evil che uscirà probabilmente il prossimo anno, ma non si tratta di un remake né di Resident Evil 8."