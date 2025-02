Scacchi: da gioco a videogioco, da sport a esport

Il motivo di questa primavera di nuovi contratti è da ritrovarsi nel fatto che non solo gli scacchi sono da diversi anni un vero e proprio esport, ma che da pochissimo sono diventati parte di una nuova competizione, la Esports World Cup , che mette in palio montepremi troppo sostanziosi da poter essere ignorati, non importa quanto sia ricca un'organizzazione.

Anche chi non è appassionato di scacchi ha almeno sentito nominare Magnus Carlsen , il 'Mozart degli scacchi', come viene spesso chiamato, una delle menti più brillanti che la disciplina abbia mai visto, considerato che ha difeso per dieci anni il titolo di campione mondiale.

Breve cronistoria degli scacchi

Gli scacchi sono uno dei giochi più antichi del mondo. Arrivati in Europa grazie agli arabi nell'anno 1000 (probabilmente la loro origine è indiana) si sono diffusi a macchia d'olio in tutta Europa, in particolare in Spagna e in Italia nel corso del Medioevo per poi diventare un passatempo globale in età moderna. Diventato un vero e proprio fenomeno in Francia tra la fine del '700 e l'inizio dell'800, il gioco inizia qui a venire codificato e studiato con rigore e scientificità.

Il re dell'Impero sasanide Khosrow I siede sul suo trono davanti alla scacchiera giocando contro un ambasciatore. Iran, X secolo d.C.

Il periodo che va dalla seconda metà dell'Ottocento alla Seconda Guerra Mondiale è quello che ha trasformato gli scacchi da semplice gioco in vero e proprio sport. In questo periodo nascono i tornei organizzati, il sistema di valutazione dei giocatori e gli organi di governo incaricati di organizzare le competizioni di altissimo livello, tra cui i campionati del mondo.

Dopo la Seconda guerra mondiale, con il dominio russo della disciplina, è iniziata la spettacolarizzazione degli scacchi con la trasmissione delle partite alla radio prima, in televisione poi, la diffusione delle riviste specializzate e un'importanza capitale data alla disciplina come forma di orgoglio nazionale, l'atmosfera che si respira nella serie Netflix della Regina degli Scacchi per intenderci.

La Regina degli Scacchi è stata un vero e proprio fenomeno culturale dentro e fuori i circoli competitivi e ha contribuito all'esplosione della disciplina

A partire già dagli anni '70, però, la digitalizzazione degli scacchi inizia un percorso che da primi tentativi abbozzati arriva a Deep Blue, il famoso super computer della IBM che nel 1997 ha battuto per la prima volta il campione del mondo in carica Garry Kasparov. Negli anni '90, però, viene piantato il seme da cui nasce questa storia: vengono disputati i primi tornei online di scacchi cambiando per sempre l'ecosistema competitivo.