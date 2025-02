Obsidian vorrebbe creare un Pillars of Eternity Tactics dopo Avowed ma ci sono dubbi sul successo commerciale

Josh Sawyer ha recentemente svelato che, all'interno di Obsidian, in molti vorrebbero sviluppare un Pillars of Eternity Tactics per così dire, ovvero un capitolo più incentrato sui combattimenti strategici dopo la digressione maggiormente action di Avowed, ma ha aggiunto che ci sono anche molti dubbi sul possibile successo commerciale di un progetto del genere.

In un recente livestream che l'ha visto protagonista, il director di Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity e Pentiment ha spiegato che all'interno di Obsidian c'è una corrente fortemente a favore di un gioco incentrato su Pillars of Eternity ma concentrato su scontri strategici, ma l'idea risulta rischiosa, perché potrebbe non esserci un grande pubblico a supporto.

Partito da un crowdfunding, Pillars of Eternity è diventato una serie conosciuta in tutto il mondo, recentemente estesa con Avowed, che ha presentato il mondo di Eora all'interno di un action RPG in prima persona, ma probabilmente destinato a tornare in scena anche in altre forme.