Il Tokyo Game Show 2025 ha già le date confermate: ecco quando si terrà il grande evento giapponese

Per quanto riguarda location, anche quest'anno il TGS 2025 si terrà al Makuhari Messe di Chiba , presso la capitale giapponese, anche questo come ormai da lunga tradizione.

Da Nikkei veniamo a sapere le date previste per il Tokyo Game Show 2025 , a quanto pare già fissate dagli organizzatori che hanno stabilito il periodo per la maggiore fiera videoludica giapponese tra il 25 e il 28 settembre 2025 .

Il maggiore evento videoludico giapponese

"In continuità con il 2023, il Tokyo Game Show 2024 ha battuto i record per numero di espositori locali e stranieri, numero di stand, numero di titoli esposti e numero di visitatori nei Business Day", si legge nell'articolo di presentazione della nuova edizione.

L'entrata del Makuhari Messe

"Anche se i numeri non sono tutto quando si tratta del successo di un evento, crediamo che il risultato sia dovuto al fatto che molti espositori e visitatori hanno un certo interesse per il Tokyo Game Show", interesse che, secondo gli espositori, è tutto incentrato sui contenuti da presentare ed esporre durante la fiera.

"Al TGS è possibile sperimentare giochi di tutti i generi, dai titoli più popolari ai giochi indie e a quelli creati dagli studenti. Oltre ai giochi, ci sono anche le periferiche per giocare, la tecnologia a supporto, un'ampia gamma di contenuti in grado di soddisfare le esigenze di tutti, dagli appassionati di videogiochi ai professionisti dello sviluppo e delle vendite, che si riuniranno alla Makuhari Messe", riportano gli organizzatori.

Anche quest'anno, i contenuti non saranno esclusivamente provenienti da sviluppatori giapponesi ma ci saranno anche diversi team e publisher stranieri a presentare i propri prodotti. L'evento di quest'anno si svolgerà nell'arco di quattro giorni, da giovedì 25 a domenica 28 settembre, e comprenderà i Business Days e i Public Days.

In ogni caso, il TGS 2025 resta l'evento principale da seguire per quanto riguarda soprattutto le produzioni nipponiche, dunque dal 25 al 28 settembre si concentreranno vari eventi di grande interesse per quanto riguarda questo ambito.