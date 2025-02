I migliori controller per Nintendo Switch nel 2025

Senza nemmeno approfondire sulle altre caratteristiche come HD Rumble e sensori vari, basta poco per capire come i Joy-Con siano una parte essenziale di quello che ha reso Nintendo Switch una console rivoluzionaria e così popolare in tutto il mondo, facendo in modo che diventassero difficilmente sostituibili con altri controller. Tuttavia, le scelte alternative non mancano e hanno tutte un loro senso, considerando anche le differenze nelle tipologie di fruizioni a cui Nintendo Switch si presta e i gusti personali del giocatori. Questo spazio di manovra ha consentito la creazione di numerose periferiche diverse, che ci portano a poter fare una sorta di guida sui migliori controller per Nintendo Switch acquistabili nel 2025 .

Come scegliere il controller per Nintendo Switch

Le particolarità dei Joy-Con li rendono elementi fondamentali di Nintendo Switch, cosa che rende difficile trovare dei sostituti, come abbiamo detto in apertura, ma possono esserci esigenze diverse che ci spingono a cercare alternative, che sono in effetti presenti in buona quantità.

Nintendo Switch e Joy-Con

In effetti, i controller standard hanno anche diversi difetti cronici derivanti anche dal loro particolare design: gli stick sono molto piccoli e hanno corsa breve, cosa che potrebbe portare molti giocatori, specialmente più "hardcore", a cercare soluzioni dal feeling più tradizionale, che può risultare addirittura necessario in certi generi di gioco o per affrontare sfide più intense. Di fatto, quando si utilizza la console attaccata alla TV, lo soluzione di default dei Joy-Con con il supporto dedicato non risulta propriamente comoda, cosa che spinge in molti a cercare delle alternative per la fruizione domestica di Nintendo Switch. Altro problema è dato dalla solita tendenza al drifting, che prima o poi porta molti utenti a dover acquistare un altro controller, facendo comunque emergere la necessità di un acquisto ulteriore, volenti o nolenti. In base a cosa ci troviamo a scegliere il controller per Nintendo Switch?

Modalità domestica o portabilità

La particolarità principale di Nintendo Switch è anche quella che determina un primo distinguo principale fra i controller: se ne cerca uno da utilizzare principalmente in modalità domestica o in portabilità?

Nintendo Switch OLED nel Dock

Questo porta a una scelta fondamentale, perché nel primo caso, con la console inserita nel Dock e attaccata alla TV, si preferirà probabilmente un controller dal design più tradizionale, da tenere con entrambe le mani e con i comandi disposti secondo le tipologie classiche, con ulteriori scelte che subentrano in tal caso come la ricerca di stick simmetrici o asimmetrici. Se invece si intende cercare un nuovo controller da utilizzare in modalità portatile, allora si dovrà trovare un sostituto dei Joy-Con che rientri in quella particolare tipologia di periferica, dunque composta da due moduli da attaccare ai lati della console. Sul primo fronte le scelte sono molteplici, ma anche per quanto riguarda i sostituti dei Joy-Con comincia ad esserci una notevole ampiezza di scelte possibili in grado di offrire anche soluzioni interessanti sul fronte dell'ergonomia, facendo i conti con l'eventuale mancanza di HD Rumble o altri sensori.

Design e comfort

Solitamente ci troviamo di fronte a due scuole di pensiero per quanto riguarda il comfort di utilizzo di un controller: coloro che apprezzano gli stick simmetrici, e questi sono sostanzialmente gli utenti PlayStation, visto che questa disposizione è tipica delle console Sony, e coloro che preferiscono gli stick asimmetrici, usati nella maggior parte degli altri casi, da Xbox a PC fino anche alle console Nintendo.

I Joy-Con con impugnatura separata

Quest'ultimo design si basa su un più naturale posizionamento delle mani in base alle funzioni dei due comandi e una più comoda posizione del pollice sinistro in particolare, ed è quello utilizzato dal Nintendo Switch Pro Controller, per esempio. In ogni caso, sono entrambe soluzioni valide e possono contare su diverse scelte ognuna, ma per quanto riguarda Nintendo Switch dobbiamo anche aggiungere i controller in stile Joy-Con, e in questo caso si aprono ulteriori possibilità. Il design di questi è generalmente molto simile alle periferiche ufficiali, ma in certi casi vengono proposte delle interessanti variazioni che offrono impugnature più comode di quelle standard, come l'Hori Split Pad Pro.

Funzionalità, materiali e compatibilità

La scelta del controller dipende spesso anche dalle eventuali funzionalità particolari che questo può offrire rispetto alle scelte standard, oltre a materiali di maggiore qualità che possano offrire più resistenza e una sensazione migliore al tatto.

Vari controller di terze parti per Nintendo Switch

Infine, è da tenere in considerazione anche l'eventuale compatibilità estesa a più sistemi e dispositivi, che possono far propendere per un'unica periferica in grado di funzionare correttamente su diverse macchine. Per quanto riguarda le funzionalità, al di là di possibili configurazioni con tasti extra e macro programmabili, i controller di terze parti sono generalmente piuttosto limitati rispetto a quelli ufficiali per Nintendo Switch. Sempre a causa di tecnologie proprietarie e brevetti registrati, la maggior parte di questi non supporta l'HD Rumble vero e proprio, mentre in diversi casi non sono presenti i sensori di movimento, il lettore NFC o la possibilità di accendere la console da remoto utilizzando l'apposito tasto.