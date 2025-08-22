Psychonauts 3 o Brutal Legend 2 arriveranno? Ecco la risposta di Tim Schafer, capo di Double Fine

"Sto lavorando ad altro", ha riferito il leggendario director e designer a IGN, interrogato proprio sulla questione, "Lo studio sta portando avanti diversi progetti proprio adesso e sono tutte proprietà intellettuali originali ".

Double Fine è un team volto alla sperimentazione, che solitamente non si concentra sui seguiti, dunque Psychonauts 3 o Brutal Legend 2 hanno una possibilità di arrivare in futuro ? La risposta di Tim Schafer , capo del team, non sembra alimentare molto speranze di rivedere le serie storiche.

Double Fine si concentra su nuovi titoli originali

Quello che è dato sapere, per il momento, è che i prossimi giochi già in sviluppo sembrano essere tutte nuove proprietà intellettuali, dunque titoli inediti e non appartenenti a serie note, seguendo una politica volta all'originalità che è tipica dello studio.

"Abbiamo fatto Psychonauts 2 e quello sarà tutto quello che abbiamo da offrire per quanto riguarda i seguiti almeno per un po'", ha spiegato Schafer, che sembra davvero poco interessato a riprendere giochi e serie già sperimentate in passato.

In effetti, è probabile che la maggiore stabilità economica garantita dall'acquisizione da parte di Microsoft possa aver spinto Double Fine a perseguire con maggiore convinzione la strada della sperimentazione, laddove Psychonauts 2 era un progetto sviluppato in crowdfunding puntando sulla popolarità del primo capitolo e cercando dunque un investimento di sicuro ritorno.

L'arrivo di eventuali seguiti non è del tutto escluso, ovviamente, ma sembra che non sia previsto almeno negli attuali programmi di Double Fine, che comprendono diversi progetti in contemporanea, secondo l'organizzazione tipica dello studio.

Keeper, strana avventura post-apocalittica con un faro per protagonista in arrivo il 17 ottobre, è peraltro un progetto diretto da Lee Petty, dunque Schafer sta probabilmente concentrandosi su altri progetti ancora non noti, ma che verranno svelati in seguito.