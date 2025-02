Un controller Xbox di nuova generazione potrebbe essere annunciato presto, con elementi simili a DualSense

Sebbene sembra si tratti di un controller destinato ad essere lanciato per Xbox Series X|S, sarebbe già pronto per la prossima generazione di console , a giudicare dalle novità introdotte, proseguendo d'altra parte la politica di compatibilità allargata che ha caratterizzato anche il passaggio da Xbox One a Xbox Series X|S.

Si tratterebbe di una conferma dell'arrivo del controller identificato con il nome in codice "Sebile" , emerso già dai documenti di Microsoft trapelati durante il processo con l'FTC per l'acquisizione di Activision Blizzard, che a quanto pare non è stato cancellato ma potrebbe arrivare già nei prossimi mesi.

Il nuovo controller "Sebile"

Indicazioni su una periferica identificata come Sebile sono state trovate nel backend di Xbox Cloud Gaming, come pubblicato dall'account Red Better xCloud che si occupa di studiare la piattaforma di cloud gaming Microsoft.

Il controller Sebile trapelato dai documenti Microsoft

In base a quanto riferito, il servizio in questione si starebbe preparando ad accogliere le caratteristiche di questa nuova periferiche, che sembra portare diverse novità rispetto al controller standard di Xbox Series X|S e anche rispetto alla versione Elite di questo, rappresentando una sorta di step evolutivo.

Tra le caratteristiche trapelate sembra ci sia un sistema di feedback aptico con vibrazione avanzata, qualcosa di simile forse a quanto utilizzato da Sony con DualSense, oltre alla possibile presenza di un accelerometro per implementare l'input attraverso giroscopio.

Si parla di un design "modulare", anche se non è chiaro a cosa faccia riferimento la questione, e pare inoltre destinato ad abbandonare le pile come sistema di default per adottare invece una batteria ricaricabile, inoltre supporterebbe un sistema di gesture per l'accensione, o qualcosa del genere.

Attendiamo eventuali informazioni, considerando che l'implementazione di queste informazioni su xCloud potrebbe significare un possibile annuncio nei prossimi mesi, forse.