Xbox Series X|S, nuovo controller Sebile con feedback aptico compare in un leak

Il clamoroso leak di cui è stata vittima Microsoft nelle scorse ore ha rivelato, fra le altre cose, un nuovo controller per Xbox Series X|S chiamato Sebile e dotato di feedback aptico, giroscopio, batteria ricaricabile e tutta una serie di ulteriori funzionalità.

Con l'arrivo dei nuovi modelli aggiornati di Xbox Series X|S, emersi dai medesimi documenti legati alla causa con la FTC, farà dunque il proprio debutto anche un controller adeguato ai tempi, che colmerà finalmente il gap che da questo punto di vista ancora separa Xbox e PlayStation.

Come accennato, Sebile sarà dotato di feedback aptico, accelerometro e giroscopio, una colorazione mista in bianco e nero, connettività diretta al cloud, Bluetooth 5.2 e tecnologia Xbox Wireless 2 per un collegamento più efficiente alla console.

A quanto pare gli speaker saranno basati anch'essi su di una soluzione aptica, pulsanti e stick risulteranno più silenziosi, ci sarà una batteria ricaricabile e sostituibile, stick analogici modulari e la possibilità di accendere il dispositivo semplicemente sollevandolo.