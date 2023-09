Ebbene, quanto ci ha convinto questo nuovo corso? Si tratta di un passo nella direzione giusta o di un passo falso? Per sapere come la pensiamo al riguardo, continuate a leggere la nostra recensione di The Crew Motorfest .

Anche dal punto di vista strutturale il ripensamento è evidente e ci vede passare dall'enormità delle precedenti mappe americane ai confini di un'isola hawaiiana, O'ahu, che tuttavia si presenta come uno scenario non solo suggestivo sul piano puramente estetico, ma anche dotato di una maggiore densità e coerenza per quanto concerne i contenuti a cui avremo modo di accedere.

The Crew Motorfest segna un cambio di passo per la serie, da un lato ispirandosi in maniera fin troppo palese alla serie Forza Horizon, dall'altro perdendo di vista gli aspetti che hanno caratterizzato questa proprietà intellettuale sin dagli esordi, finendo per sfruttarli ben poco nel corso di una campagna che si rivela essere la fiera delle playlist.

Struttura e contenuti: benvenuti al Motorfest

The Crew Motorfest, l'isola e i suoi paesaggi sono protagonisti delle gare

Non c'è alcun dubbio che il passaggio dall'open world americano e sconfinato descritto nella recensione di The Crew 2 all'isola di O'ahu abbia comportato un importante cambiamento strutturale per il gioco di guida di Ubisoft. Gli sviluppatori di Ivory Tower hanno voluto puntare su di uno scenario in grado di regalare scorci particolarmente suggestivi, specie in alcune ore della giornata, e di confezionare questa nuova esperienza in maniera simile a Forza Horizon.

In effetti le sequenze iniziali di The Crew Motorfest riprendono davvero molti degli elementi tipici della serie di Playground Games: dall'alternanza di paesaggi e musiche latineggianti dei titoli di apertura alla fase introduttiva in cui ci si mette alla guida dei tanti veicoli differenti a cui potremo accedere nel corso della campagna, per arrivare al concetto di festival per gli appassionati di motorsport, che ci viene presentato poco prima di passare all'editor per la creazione del personaggio.

Quello di Ubisoft va considerato semplicemente come un appassionato e sincero omaggio a un racer che è stato in grado di superare i 32 milioni di giocatori? Comunque la si veda l'intento è molto chiaro, anche se già nei primi minuti cresce la curiosità di capire in che modo gli sviluppatori abbiano coniugato il desiderio di rifarsi all'importante esclusiva Xbox con l'inevitabile esigenza di conservare i tratti che da sempre caratterizzano The Crew.

La risposta a questa domanda, tuttavia, appare confusa; soprattutto nel corso delle prime ore, che si pongono come un vero e proprio concentrato di playlist dall'apprezzabile varietà, in cui però le peculiarità della serie d Ubisoft, in primis la possibilità di passare in qualsiasi momento da un'auto a un aereo a un motoscafo, che pure viene riproposta in Motorfest, finiscono per passare in sordina.

The Crew Motorfest, una suggestiva sequenza di volo al tramonto

Quello che però proprio non ci ha convinto del sistema di progressione è il fatto che la vettura di partenza, personalizzabile e potenziabile attraverso meccanismi basati sullo sblocco di nuovi elementi ottenuti come ricompense di gioco, non venga poi praticamente mai utilizzata nelle playlist, per cui ci vengono forniti quasi sempre specifici veicoli in prestito.

Diciamo che l'impianto tradizionale dei simcade, quello che ci vede appunto acquistare un'auto e man mano migliorarla per prendere parte alle diverse competizioni, rispettandone i requisiti tecnici, in The Crew Motorfest viene nascosto dietro l'esigenza di mettere forsennatamente in mostra l'ampio parco vetture, aggirando peraltro un sistema di microtransazioni che si vede e si sente fin troppo nelle fasi di acquisto dei veicoli, nonché le diverse stipulazioni disponibili.

The Crew Motorfest, la zona del festival che ricorda tanto, tanto, tanto Forza Horizon

Queste ultime vanno dalle gare a checkpoint alle sfide di derapata, dai testa a testa alle drag race, dalle corse in stile Formula 1 con tanto di gestione del pit stop alle cavalcate in sella a moto e quadbike, per arrivare infine alle declinazioni acquatiche e aeree dell'esperienza. Non manca inoltre un interessante comparto online, che oltre al tradizionale concetto cooperativo di "crew" offre una Grand Race in stile endurance a eliminazione per ventotto partecipanti e un Demolition Royale per trentadue giocatori.

È stato infine introdotto un hub social per fare in modo che gli utenti possano incontrarsi, comunicare, stringere amicizia e magari votare per le creazioni più appariscenti della community, ma tale opzione si rivela francamente inconsistente, forse perché implementata in maniera frettolosa, e mette sul tavolo ben poco oltre a una breve (e spesso inspiegabilmente scattosa) passeggiata all'interno di quello che sembra un banale showroom.