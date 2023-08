Forza Horizon 5 ha superato i 32 milioni di giocatori

Un grande successo

Forza Horizon 5 aveva superato i 30 milioni di giocatori a maggio 2023, i 20 milioni a giugno 2022 e i 15 milioni a gennaio 2022. Di suo vanta già diversi record, come quello del lancio più grande di sempre per un gioco degli Xbox Game Studios (che potrebbe presto essere superato da Starfield, considerando l'attesa intorno al titolo di Bethesda), con i suoi dieci milioni di giocatori nella prima settimana (tre volte quelli fatti dal pur ottimo Forza Horizon 4).

Lanciato per PC, Xbox One e Xbox Series X/S nel novembre del 2021, Forza Horizon 5 è disponibile anche su Game Pass, PC e Xbox, ed è giocabile in cloud. Purtroppo Microsoft non diffonde i dati esplosi per piattaforma dell'utilizzo del gioco, che sarebbero davvero interessanti da conoscere, visto l'enorme successo.

Comunque sia vedremo se il successo di Forza Horizon 5 farà bene anche a Forza Motorsport, in uscita su PC e Xbox Series X/S il 10 ottobre 2023. Naturalmente sarà giocabile da subito anche dagli abbonati al Game Pass.