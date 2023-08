Baldur's Gate 3: Larian non aveva previsto un tale successo per la versione finale

Swen Vincke, il boss di Larian Studios, è tornato a parlare del successo di Baldur's Gate 3, confermando ai microfoni di PC Gamer che la compagnia non si aspettava la risposta avuta dalla versione finale. L'idea era quella che il gioco raggiungesse il suo picco di vendite in Accesso Anticipato, ma non è andata così.