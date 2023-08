Baldur's Gate 3: arriva la mod per allargare il pene delle mezzorchesse

Donne forti

La mod rende le dimensioni delle mezzorchesse decisamente generose

Così è arrivata la prima mod a tema, chiamata Pride of the Orcs - Larger genitalia for female HalfOrc (disattivate il filtro dei contenuti per adulti se volete visualizzarla) che fa esattamente quello che promette sin dal titolo, risolvendo quella che secondo il modder HyenaDingo è una delle poche sviste di Baldur's Gate 3, come chiarito nella descrizione ufficiale: "Aumenta le dimensioni dei peni non circoncisi delle mezzorchesse. Gli attributi fisici dovrebbero riflettere il fatto che si tratti della più forte delle razze."

Naturalmente si tratta di una mod molto piccola che mira a risolvere un problema percepito dal suo creatore, ma sta comunque ottenendo ottimi riscontri su Nexus Mods, tanto che alcuni utenti, come tal Garinov, vorrebbero espanderne gli effetti a tutte le razze. Altri però non sembrano soddisfatti e gradirebbero che la mod andasse ancora più a fondo nel perseguire i suoi obiettivi, dando ulteriore slancio agli attributi delle mezzorchesse.

Certo, affrontare i pericoli del mondo di Baldur's Gate 3 dovendosi trascinare dietro cotanto fardello potrebbe essere difficoltoso, ma volete mettere la soddisfazione?