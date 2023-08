Baldur’s Gate 3 è il nono lancio migliore di sempre su Steam per numero di giocatori

Baldur's Gate 3 sta superando moltissimi record, l'ultimo dei quali è entrare nella top 10 dei migliori lanci di Steam per numero di giocatori contemporanei . Attualmente siede al nono posto, stando a SteamDB, con un picco di 814.666 giocatori raggiunto nelle scorse ore.

Baldur’s Gate 3 macina record

La classifica attuale dei migliori lanci su Steam

Sopra a Baldur's Gate 3 troviamo Hogwarts Legacy, anch'esso lanciato nel 2023 e forte della proprietà intellettuale di J.K. Rowling, ossia Harry Potter, che ha raggiunto gli 879.308 giocatori contemporanei. In settima posizione troviamo l'MMORPG New World, mentre in sesta Elden Ring con 953.426 giocatori.

Dalla quinta posizione in poi, ossia con Cyberpunk 2077, si entra nel club dei giochi che hanno raggiunto un picco di più di un milione di giocatori. A parte il titolo di CD Projekt Red, troviamo, in ordine, Dota 2, Lost Ark, Counter-Strike: Global Offensive e PUBG: Battlegrounds. Quest'ultimo appare attualmente irraggiungibile con i suoi 3.257.248 milioni di giocatori.

Va detto che Baldur's Gate 3 è fresco di lancio e ha ancora un ampio margine di miglioramento, quindi tutto è possibile.

Da notare che il successo del gioco sta facendo bene anche all'imminente versione PS5, tanto che Baldur's Gate 3 è attualmente il gioco più prenotato su PlayStation Store negli Stati Uniti. Non male, considerando che appartiene a un genere non amatissimo su console.

In futuro arriverà anche la versione Xbox Series X/S. Quando? La data ufficiale non è stata ancora comunicata, ma si parla di un'uscita nel 2024, almeno questo è ciò che si è dedotto dalle parole del team di sviluppo. Il motivo del ritardo pare essere le difficoltà di ottimizzazione su Xbox Series S.