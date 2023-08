Baldur's Gate 3 potrebbe arrivare su Xbox Series X|S solo nel 2024, suggerisce Larian

Come probabilmente saprete Larian Studios sta lavorando alle versioni console di Baldur's Gate 3. Quella per PS5 debutterà il 6 settembre 2023, mentre quella Xbox Series X|S per il momento non ha ancora una data di uscita certa e, stando all'ultimo aggiornamento offerto dallo studio, potrebbe non arrivare prima del 2024.

Nelle scorse settimane lo studio ha svelato di aver riscontrato dei grossi problemi tecnici nell'implementare la co-op a schermo condiviso su Series S. Anche volendo il team non può tagliare o aggiungere in un secondo momento questa funzione sulla console in quanto Microsoft impone che le versioni Series X e S dei giochi siano alla pari quanto a contenuti e funzionalità.

Alla fine di giugno, il CEO e fondatore di Larian Studios, Swen Vincke, aveva dichiarato che lo studio spera di poter completare i lavori su Xbox entro la fine dell'anno.

Tuttavia in un post di poche ore fa il director Michael Douse ha dichiarato che il team ora spera di poter offrire aggiornamenti in merito "entro la fine del 2023" e di conseguenza diviene più probabile l'ipotesi di un lancio solo nel 2024.