Baldur's Gate 3: niente preload su Steam, il cross-play potrebbe arrivare dopo il lancio

La versione completa di Baldur's Gate 3 per PC arriverà su Steam il 3 agosto, ma a seconda della vostra connessione c'è il rischio che potrete iniziare a giocare solo nei giorni successivi. Come confermato da Larian Studios infatti per la versione 1.00 non sarà disponibile il preload dei file di gioco prima del lancio.

Questo dettaglio arriva dall'ultimo post per la community di Baldur's Gate 3 su Steam e chiaramente farà storcere il naso a più di un giocatore, dato che per installare il gioco su PC saranno necessari ben 122 GB di spazio.

Considerando che l'orario di sblocco in Italia di Baldur's Gate 3 è fissato alle 17:00, significa che molti utenti potranno iniziare a giocare solo la sera o a tarda notte, mentre altri con connessioni più lente magari dovranno aspettare anche di più. Questa mancanza è dovuta principalmente a Steam, dato che la piattaforma non consente il preload delle versioni complete di giochi già disponibili in accesso anticipato.