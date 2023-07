Baldur's Gate 3: data e orario di sblocco su PC, i salvataggi dell'early access non sono compatibili

I salvataggi dell'early access di Baldur's Gate 3 non saranno compatibili

Con un secondo post su Twitter, Larian Studios ha anche avvertito i giocatori che i file di salvataggio dell'Atto 1 della versione in accesso anticipato di Baldur's Gate 3 non saranno compatibili con la versione completa. Insomma, sarà necessario iniziare da capo l'avventura, il che non è per forza un male considerando tutte le modifiche e le novità che verranno aggiunte, come ad esempio le classi.

Vi ricordiamo che Baldur's Gate 3 sarà disponibile anche per PS5 a partire dal 6 settembre 2023. È in lavorazione anche la versione Xbox Series X|S ma non una data di uscita precisa, con Larian Studios in ogni caso spera di poterla pubblicare entro la fine dell'anno.