Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes è stato rinviato, ecco il nuovo periodo di uscita

Il publisher 505 Games e il team di Rabbit & Bear Studios hanno deciso di rinviare il lancio di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Precedentemente previsto per il 2023, il gioco verrà pubblicato durante il secondo trimestre del 2024 su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam, Epic Games Store e GOG), oltre che nel catalogo di PC e Xbox Game Pass.

La conferma è arrivata dalla pagina Kickstarter del gioco, dove il team di sviluppo afferma che il rinvio è stato deciso per assicurarsi che il gioco arrivi nelle migliori condizioni possibili nelle mani dei giocatori e degli utenti che hanno finanziato la campagna di crowdfunding.

"Al fine di consegnare un gioco che tanti fan hanno sostenuto, annunciamo una nuova data di uscita per Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, che sarà pubblicato nel secondo trimestre del 2024. La decisione è stata presa per garantire la migliore storia possibile e per ricompensare la legione di finanziatori con la migliore esperienza di gioco possibile."

In compenso è stato presentato un nuovo video gameplay della durata di circa tre minuti, per il momento disponibile solo sulla pagina Kickstarter di Eidyuden Chronicle: Hundred Heroes, a questo indirizzo.