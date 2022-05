Eiyuden Chronicle: Rising, la recensione

Uno degli stretch goal - superati nell'arco di poche settimane - prevedeva anche lo sviluppo di un titolo sussidiario: affidato a NatsumeAtari, il gioco sarebbe servito come assaggio del mondo di Eiyuden Chronicle, in attesa della portata principale, prevista per il 2023.

Se avete qualche annetto sulle spalle - o magari vi piace darvi al vintage - e amate i JRPG, allora è molto probabile che stiate aspettando Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes tipo l'avvento del messia, visto che ci sta lavorando Yoshitaka Murayama . Stiamo parlando del creatore dell'indimenticabile serie Suikoden, che lasciò Konami poco prima che uscisse il terzo episodio per fondare prima Blue Moon Studio e poi Rabbit & Bear Studio. Murayama sta sviluppando il suo nuovo gioco dopo averlo proposto su Kickstarter e aver raggiunto l'obiettivo in appena tre ore.

Potenziando rune, armi e armature, i personaggi acquisiscono nuove abilità come doppi salti, schivate, attacchi caricati e così via, ma, nonostante una certa varietà di manovre, il sistema di combattimento rimane comunque viziato da hitbox approssimative, pattern prevedibili e nemici fin troppo riciclati.

A differenza del futuro Hundred Heroes, infatti, Rising non impiega un sistema di combattimento a turni. L'azione è in tempo reale e la struttura a scorrimento orizzontale/verticale ricorda titoli 2D come Castlevania, Ori e Metroid. Una volta reclutato l'intero terzetto di protagonisti, il giocatore, che ne controlla soltanto uno alla volta, può scambiarli in qualsiasi momento; effettuando lo scambio al momento giusto nel mezzo di una combo - che diventa automatica, selezionando l'apposita opzione - i personaggi entranti infliggono molti più danni. Padroneggiare questa meccanica è essenziale soprattutto quando si affrontano i nemici più coriacei o i boss alla fine dei labirinti, solitamente protetti da una corazza che, rappresentata da un indicatore, va prima consumata a botte.

La protagonista assoluta è infatti la città di Nuova Nevaeh , che ricostruiremo a poco a poco e vedremo fiorire sotto i nostri occhi. La maggior parte delle missioni serve infatti a ingrandire la comunità, annettendo nuovi visitatori, mercanti e servizi che ci torneranno utili nelle ore a seguire. In questo senso, Rising è strutturato in modo intelligente ed equilibrato: si sblocca continuamente qualcosa di nuovo e la città cambia aspetto di conseguenza, gratificando il giocatore anche sotto un profilo più visivo.

La prima cosa che bisogna capire è che Eiyuden Chronicle: Rising non è e non vuole essere un gioco importante. È un titoletto sviluppato a basso budget per ringraziare i fan e introdurli al mondo di Eiyuden Chronicle e i suoi personaggi. Ridimensionando questa operazione, ci si rende conto che l'opera di NatsumeAtari , per certi versi, offre anche più di quanto avrebbe dovuto. L'altra cosa che vale la pena sottolineare è che Rising non è un GDR vero e proprio, ma un mix di generi che richiama Suikoden - in buona sostanza, la pietra angolare nella carriera di Murayama - solo in alcuni aspetti e in particolare nella progressione di una comunità, chiamata Nuova Nevaeh, che fa da centro nevralgico a tutta l'esperienza.

Un loop che non convince

Eiyuden Chronicle: Rising, Isha attacca da lontano e può fluttuare

Il problema sta nel fatto che il sistema di combattimento stantio appesantisce la fortissima ripetitività del gameplay. Come abbiamo detto, Eiyuden Chronicle: Rising si svolge tutto nella città di Nuova Nevaeh e dintorni, e questo significa che le zone esplorabili sono pochine, nonché riconducibili a biomi tutto fuorché originali: foreste, grotte, antiche rovine, montagne innevate e l'intero repertorio dei cliché fantasy.

La cascata di missioni secondarie - spesso necessarie a progredire nella campagna principale e quindi non esattamente opzionali - costringe al backtracking con troppa insistenza. Se è vero che con un minimo di lungimiranza si possono risolvere grappoli di missioni in un'unica sessione, resta il fatto che si debba tornare nelle stesse mappe più e più volte in cerca di risorse o nemici particolari da sconfiggere, per poi tornare in città a fare rapporto.

Eiyuden Chronicle: Rising, gli scenari sono coloratissimi e pieni di dettagli

Un sistema di spostamento rapido - vincolato ai checkpoint nei dungeon, ma libero entro i confini di Nuova Nevaeh - alleggerisce un po' il carico di questo loop, ma alla lunga l'andirivieni diventa stancante e serve solo a prolungare artificialmente la durata del gioco.

La campagna si completa infatti in circa quindici di ore, che sono comunque abbastanza generose per questo genere di produzione e ce ne vuole qualcuna in più per sbloccare ogni potenziamento o contenuto. Perfezionare il salvataggio non sembra serva a migliorare la futura esperienza in Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, dato che, a quanto pare, potremo importare solo i nomi che abbiamo dato alle armi dei protagonisti e alle pietanze cucinate nella locanda.

Da questo punto di vista, dobbiamo ammettere che Rising riesce soltanto in parte a saziare il nostro appetito di Eiyuden Chronicle. Nel gioco ci siamo imbattuti in una caterva di personaggi che sicuramente rivedremo in Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, ma è stato solo un assaggio e nulla più: si distinguono per una caratterizzazione leggermente più marcata e tanta attenzione nella realizzazione degli sprite.