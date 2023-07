Dark Souls: Netflix lavora a una serie anime, per un report

Un rumor da prendere con le pinze

Precisiamo tuttavia che si tratta di un'indiscrezione da prendere assolutamente con i guanti. GiantFreakingRobot è un portale che ha azzeccato diverse soffiate in passato, come ad esempio il cameo di Nicolas Cage nei panni di Super Man in The Flash o la presenza di Willem Dafoe nel cast di Beetlejuice 2, il che rende questa indiscrezione degna di nota, ma ne ha sbagliate anche tante altre, dunque non è un sito affidabile al 100%.

Del resto Netflix ha prodotto serie animate tratte da vari videogiochi, come ad esempio Castlevania: Nocturne, Arcane, Cyberpunk: Edgerunners, Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix (Far Cry), dunque un eventuale adattamento del primo Dark Souls potrebbe non essere poi così impensabile per quanto sicuramente impegnativo da realizzare. Il gioco presenta una lore profonda e affascinante ma fa anche molto affidamento su una narrativa implicita e poco chiara, e dunque è probabile che saranno necessarie una serie di modifiche per portarla sul piccolo schermo.