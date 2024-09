La prima espansione di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes è stata rinviata

Era prevista per questo periodo la prima espansione di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, il gioco di ruolo nipponico che si presenta come l'erede spirituale di Suikoden, ma il DLC "Marisa" è stato rinviato a data da precisare, come riferito dagli sviluppatori.

La comunicazione arriva dalla pagina Kickstarter del progetto, da dove è partito tutto: il gioco è infatti stato sviluppato grazie ai fondi raccolti attraverso l'iniziativa di crowd funding organizzata da Rabbit & Bear Studios, il team indipendente fondato da Yoshitaka Murayama, creatore dell'originale Suikoden scomparso prematuramente lo scorso febbraio.

Non ci sono informazioni molto precise né sull'entità del ritardo né sulle motivazioni che hanno portato a questo, con il team che cita delle complicazioni nella gestione dei "codici digitali" da distribuire gratuitamente ai sostenitori del progetto su Kickstarter.