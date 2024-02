Ricordiamo Yoshitaka Murayama, il creatore di Eiyuden Chronicle e Suikoden

La notizia della morte di Yoshitaka Murayama è arrivata all'improvviso nella mattina del 14 febbraio con un comunicato dei suoi colleghi di Rabbit&BearStudios, la società in cui Murayama stava lavorando all'imminente Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes. Murayama se n'è andato il 6 febbraio a soli 55 anni, a causa di una malattia non meglio specificata e a poche settimane dall'uscita dell'opera che lo ha riportato sul palcoscenico internazionale dopo un lunghissimo silenzio punteggiato solo da poche collaborazioni. Eppure, nonostante questo, Murayama è una leggenda soprattutto nell'ambito dei giochi di ruolo giapponesi, che ha influenzato profondamente col suo capolavoro Suikoden II. Nel ricordarlo, vogliamo ripercorrere la sua carriera e spiegarvi perché le sue opere sono rimaste impresse nella memoria di tanti appassionati.

I primi anni a Konami Yoshitaka Murayama si è spento il 6 febbraio 2024 a 55 anni Come tanti esponenti giapponesi del settore, Murayama è stato un individuo riservato. Sappiamo pochissimo di lui prima del '92, anno in cui, dopo essersi laureato in programmazione, ha fatto domanda di assunzione presso Konami, che aveva aperto da poco i suoi uffici a Tokyo. Dopo aver trascorso i primi sei mesi al controllo qualità, Murayama in squadra con Junko Kawano - che in seguito avrebbe firmato Suikoden IV e Suikoden Tactics - e qualche altro nuovo arrivato si mise a lavorare a un titolo ignoto che, a un certo punto, fu pure scartato. Questa specie di allenamento servì al suo scopo e attirò l'attenzione delle alte sfere, che spostarono Murayama, Kawano e una decina di sviluppatori sul primo videogioco Konami per Sony PlayStation. Sebbene fosse un grande appassionato di sparatutto, Murayama decise di sfidare il dominio di Enix e Square sul campo dei videogiochi di ruolo. Il problema era convincere i capi di Konami a correre il rischio, specialmente perché Murayama non voleva cavalcare l'onda dei poligoni e affidarsi piuttosto ai cari, vecchi sprite in 2D. Suikoden è stato il primo GDR di Murayama per Konami Nel 1993 Murayama ebbe la grande intuizione che segnò la sua carriera. La storia che aveva scritto per il suo GDR era corale; Murayama era un appassionato di manga incentrati su enormi cast di comprimari, tipo Ken il guerriero e Captain Tsubasa (il nostro Holly e Benji), ma non era sicuro che il suo capo, che era sulla cinquantina, conoscesse quelle opere per ragazzi, così decise di spiegargli il suo punto di vista utilizzando come esempio un classico della narrativa cinese, Shui Hu Zhuan (in italiano, I briganti). Lo stratagemma funzionò e non solo convinse Konami a proseguire nello sviluppo, ma suggerì l'idea per un cast composto da 108 personaggi - tanti quanti i fuorilegge nella storia originale - e per un titolo che, in giapponese, suonava un po' come Shui Hu Zhuan: Suikoden. Quando arrivò sugli scaffali nel 1995, Suikoden fu accolto calorosamente dalla critica, ma meno dal pubblico: la risposta fu inizialmente abbastanza fredda, ma in quegli anni non c'era Internet e il passaparola era meno fulmineo. Infatti nel giro di qualche mese le vendite aumentarono sensibilmente e Konami cominciò a ricevere moltissime lettere dei fan che avevano adorato l'opera scritta e diretta da Murayama. Lui rispose a ciascuna di esse di suo pugno.

L'addio a Suikoden Per molti appassionati Suikoden 2 è il miglior JRPG di tutti i tempi Il successo di Suikoden convinse Konami alla serializzazione, ma Murayama era un tipo sveglio e, nonostante l'affetto di un pubblico ristretto ma appassionato, sapeva che non poteva competere con Square e Enix quantomeno in fatto di numeri e risorse. Perciò, invece di investire sulla tecnologia, e pur sapendo che Final Fantasy VII era dietro l'angolo con la sua meravigliosa grafica 3D, Murayama preferì concentrarsi su altri aspetti dell'esperienza, rifinendo il mondo in cui si sarebbe svolto Suikoden II e i personaggi che il giocatore avrebbe reclutato e combattuto nel corso di una storia ancora più epica e coinvolgente della prima. Suikoden II uscì tre anni dopo il primo, nel 1998, tra gli elogi entusiasti della critica e del pubblico, sempre limitato ma fedele, che era rimasto folgorato già nel '95. Suikoden II è oggi considerato una pietra miliare del genere JRPG, un titolo che ha avuto e che continua ad avere un'influenza profondissima su tutto il mercato. Ogni volta che esce un gioco - uno qualsiasi! - in cui sia possibile reclutare dei personaggi per espandere una fortezza o un avamposto, sbloccando altri contenuti e magari alterando pure la storia, i giocatori con qualche annetto sulle spalle pensano sempre: "proprio come in Suikoden 2!" e di anni e ne sono passati quasi trenta. Considerata l'importanza che Suikoden 2 ha avuto in questo senso, e il successo di Murayama nei corridoi di Konami, fa strano sapere che il suo nome da quel momento in poi è praticamente sparito nel nulla. In realtà, non è propriamente così: Murayama, infatti, scrisse le storie dei due spin-off Suikogaiden prima di scrivere e dirigere i lavori su Suikoden III per PlayStation 2, tuttavia il suo nome nei titoli di coda del terzo episodio non compare come da politica aziendale. Il director, infatti, si licenziò nel luglio del 2002, appena un mese prima dell'uscita. Si è speculato per molto tempo su questo abbandono, eppure qualche tempo dopo Murayama rivelò molto serenamente di essere tornato freelance solo perché così aveva deciso fin dall'inizio: la sua carriera negli uffici di Konami doveva durare solo dieci anni. Murayama, per di più, raccontò che in Konami gli erano tutti molto riconoscenti per il successo di Suikoden II, al punto da avergli dato carta bianca sul futuro della serie. Lui, però, aveva preferito cedere il timone a Keiichi Isobe per Suikoden 3. A dirigere Suikoden 4 - generalmente considerato il più debole della serie - fu proprio Kawano, mentre l'ottimo Suikoden 5 fu consegnato alle abili mani di Takahiro Sakiyama.